CAMPIONATO SAMMARINESE Folgore - Cailungo. Tampellini: "Contento per il primo goal", Filippo Tordella: "Impressioni positive" L'autore della rete della vittoria e il portiere rossoverde commentano la gara, finita 1-0 per Falciano

Primo goal alla seconda partita sul Titano, uno dei segnati dalla Folgore fin qui, tutti con marcatori diversi. Eros Tampellini è uno dei protagonisti del bell'avvio di campionato della squadra di Falciano e, con la rete segnata al Cailungo al 4', ha regalato al club di Serravalle la vittoria nella seconda giornata. Una marcatura che commenta così: "Sono molto contento di questo primo goal, una rete importante, perché ci ha regalato i tre punti. Mi trovo molto bene con la squadra, mi hanno fatto sentire da subito a mio agio, è la mia prima esperienza qui a San Marino e non potevo chiedere di meglio".

Per altro, il vostro sembra un attacco che ha già trovato meccanismi e intesa...

"Sì. Abbiamo fatto sei goal in due partite, una buona media. Oggi ne abbiamo segnato uno solo, ma, abbiamo avuto diverse occasioni, quindi comunque cariamo molto, serviamo molto i giocatori offensivi".

Vi siete già dati un obiettivo oppure guardate di partita in partita, per il momento?

"L'obiettivo ce l'avremmo anche, però, per scaramanzia, lo teniamo per noi. Guardiamo di partita in partita, cerchiamo sempre di fare il meglio che possiamo e di guadagnare tutte le volte tre punti. Vediamo dove riusciamo ad arrivare".

Lato Cailungo, nonostante due sconfitte su due, sono arrivati dei segnali incoraggianti, come dice il portiere Manuel Filippo Tordella: "L'impressione è comunque positiva. Stiamo dando filo da torcere a buone squadre, siamo un gruppo che si sta creando, compatto, che crea e soffre insieme. Quindi, lasciando perdere i risultati purtroppo negativi, posso dire che siamo un buon gruppo e penso che potremo fare bene".

Con la Folgore è stata una gara in cui ci avete messo tanta voglia, avete anche provato a creare gioco, è stato però complesso creare occasioni...

"Sì, perché comunque la Folgore è molto compatta difensivamente, sa gestire molto bene il pallone. Credo comunque che quelle poche occasioni che abbiamo creato siano state buone e i complimenti vanno fatti a tutti: è stata una partita veramente dura e combattuta, non ci possiamo recriminare nulla".

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