FUTSAL Folgore, che batosta I serbi del Loznica Grad vincono 17 a 1

Esordio tremendo per la Folgore nel girone di Futsal Champions League, col Loznica Grad che s'impone 17-1 dilagando in entrambe le frazioni. Falciano fa bene agli estremi della ripresa, all'inizio della quale Pellegrini trova la rete della bandiera per il momentaneo 9-1. Per i serbi tripletta di Stojkovic e Kocic, doppiette di Dos Santos e Milosavljevic e sigilli di Peric, Dandan, Avramovic, Ristanovic, Ramic, Rosic e Janjic.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: