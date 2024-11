Folgore-Cosmos è il piatto forte dell'11ª giornata di Campionato

Tour de force per alcune squadre sammarinesi, al terzo impegno in sette giorni. Dopo la Coppa Titano è già tempo dell'11° turno di Campionato che partirà sabato con 4 partite alle ore 15. La più interessante è, senza ombra di dubbio, il derby del castello di Serravalle tra Folgore e Cosmos. Due squadre appaiate in terza posizione con 20 punti: Falciano ha trovato un pareggio prezioso allo scadere contro il Tre Penne, i gialloverdi hanno perso la vetta dopo il ko a sorpresa contro il San Giovanni. Il Cosmos arriva “riposato” dopo l'eliminazione in Coppa, la Folgore no: sarà un match da vivere in diretta su San Marino RTV. Curiosità e aspettative riposte anche in San Giovanni-Tre Penne: i rossoneri di Tognacci hanno 3 punti in più dei biancazzurri e sono il terzo miglior attacco del campionato. Dall'altra parte Città è una delle due formazioni ancora imbattute ma con 8 pareggi in 10 giornate: servirà un deciso cambio di rotta per riagganciarsi al treno delle prime, con la Virtus già a -9. Il sabato di campionato offre anche le sfide tra Juvenes/Dogana e Cailungo - le uniche ancora a secco di successi – e Pennarossa-Domagnano. Alle 18, poi, tocca a La Fiorita impegnata contro la San Marino Academy. Un impegno agevole, almeno sulla carta, per i ragazzi di Stefano Ceci: occhio però ad evenutali insidie, sempre all'ordine del giorno.

Sono tre i posticipi domenicali. Si parte dalla Virtus capolista: 4 vittorie consecutive per i neroverdi, attesi dall'esame Libertas. I granata hanno cambiato guida tecnica in settimana: dopo le dimissioni di Sperindio, sulla panchina di Borgo Maggiore è arrivato Samuele Buda. Un esordio sicuramente non facile, contro i campioni in carica. Stuzzica e non poco anche Fiorentino-Murata: i rossoblu, terzi con 20 punti, hanno una ghiotta occasione approfittando dei problemi bianconeri tra i pali. Nonostante ciò però gli uomini di Sergio Grassi hanno ripreso a correre lo scorso weekend. Due squadre in forma invece Tre Fiori e Faetano: 9 punti nelle ultime 3 per Prandelli e compagni – in netta rimonta - 7 per quelli allenati dal “Chico” Ricchiuti, che vogliono consolidare la zona spareggi play-off.