Folgore, Duca: "Ci stiamo avvicinando a questi livelli. In Conference siamo più vicini"

Mauro Duca

Il presidente della Folgore Mauro Duca commenta la prova dei suoi in Champions League, col Prishtina impostosi 2-0 dopo una gara aperta fino alla fine: "Loro hanno segnato proprio quando noi siamo migliorati. Ci sta, ci stiamo avvicinando a questi livelli secondo me, loro sono decisamente più vicini ai professionisti rispetto a noi, questa la sentenza che esce da questo match. La Conference sarà un'altra bellissima esperienza, lì siamo più vicini di quanto lo siamo in una competizione come questa".