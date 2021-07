COPPE EUROPEE Folgore e Fiorentino Futsal preparano l'Europa: le parole di Lepri e Righi I giallorossoneri saranno al Q2 di Conference, i rossoblu nel girone del preliminare di Champions: nessuna delle due sa ancora quali saranno i loro avversari.

Attendono ancora di conoscere i loro prossimi avversari la Folgore e il Fiorentino Futsal, oggi rappresentate, in udienza dai Reggenti, rispettivamente dal tecnico Omar Lepri e dal capitano Claudio Righi. Il primo annuncia novità in rosa, il secondo parla della futura sfida per lo scudetto proprio con la Folgore, che ha ingaggiato gli ex rossoblu Protti e Busignani: "I favoriti restiamo noi".

