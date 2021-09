FINALISSIMA Folgore e La Fiorita si giocano la Supercoppa 2021 Si gioca ad Acquaviva alle 20:45.

Che lo si consideri la chiusa della stagione passata o il trofeo di apertura di quella alle porte, poco cambia: il calcio sammarinese riparte da Folgore-La Fiorita, ossia da dove si era fermato. Si riparte dalla finale scudetto e dal gol di Sottile che diede il campionato a Falciano, a scapito di una Montegiardino dominatrice in stagione regolare ma arrivata scarica al dunque. Gialloblu che comunque si erano già assicurati la Coppa Titano dopo la serie infinita di rigori col Tre Fiori (con tanto di eliminazione proprio della Folgore, in semifinale).

Dunque eccole qui, a giocarsi la Supercoppa domani sera, ad Acquaviva, alle 20:45. La Fiorita punta al record assoluto di successi, primato attualmente condiviso col Tre Fiori, a quota 5 (ultima nel 2018). È a quota 3 invece la Folgore, che non alza il trofeo in questione dalla tripletta del 2015. Da una parte il confermato Omar Lepri a guida di una rosa che ha cambiato molto soprattutto a centrocampo e che davanti non ha più il capocannoniere Badalassi. Dall'altra invece c'è l'esordio assoluto dell'ex Oscar Lasagni, l'anno scorso vice di Nicola Berardi e già capo allenatore della Folgore per due stagioni, tra 2017 e 2019.

Entrambi i tecnici alle prese con qualche defezione, alcune di lungo corso altre impreviste. "Abbiamo fuori Spighi che ha avuto il covid - spiega Lepri - adesso è diventato negativo ma ancora non è pronto, poi sono fuori Pilotto per un problema alla schiena e Giardi per un problema alla caviglia. Siamo un po' contati ma quelli che ci sono faranno di tutto per farsi rispettare". "Manca Gasperoni e ancora non sappiamo quando potrà rientrare - dice Lasagni - in più oggi si è aggiunta l'assenza di Mosè Sanchez, un difensore centrale classe 2000 che ha avuto un piccolo problema con le visite mediche, che non ha passato: speriamo di averlo per la prima di campionato. Per il resto sono tutti abili e carichi, ci stiamo allenando bene. Purtroppo abbiamo fatto poche amichevoli per qualche contrattempo ma l'intensità degli allenamenti mi fa ben sperare".

Nel servizio le parole di Omar Lepri e Oscar Lasagni.

