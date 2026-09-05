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Folgore e Libertas battono di misura Cailungo e Juvenes

Tampellini firma l'1-0 per Falciano, i granata si impongono 2-1 con doppietta di Osayande.

5 set 2026
Folgore e Libertas battono di misura Cailungo e Juvenes

La Folgore resta a punteggio pieno con l'1-0 sul Cailungo, firmato al 4° da Tampellini. Primo successo per la Libertas col 2-1 sulla Juvenes/Dogana: decisiva la doppietta di Osayande, di Sartini il momentaneo pari.




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