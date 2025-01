FOLGORE Folgore e Pergolettese insieme per dire no alla droga Ospite della serata Letizia Petris che ha dialogato con Sergio Barducci

Un week end per stare insieme, ragionare, dire no alla droga e capire tutti insieme come grazie al gioco di squadra si possa vincere nello sport e soprattutto nella vita. E' innovativa, coinvolgente l'idea del Presidente Mauro Duca che ha messo allo stesso tavolo la sua Folgore, la formazione Primavera della Pergolettese e li ha messi a confronto con Letizia Petris, che è nata e vissuta con i genitori fino all'età di 15 anni a San Patrignano e ha raccontato il bello di fare comunità. Una serata di pensieri, una domenica di cultura sportiva e calcio. Una mattinata a visitare il Titanus Museum prima dell'amichevole giocata a Montecchio tra Folgore e la Pergolettese che guida il campionato Primavera 3 e che per la cronaca è terminata 2-2. Ma tutti gli obiettivi del fine settimana sono stati raggiunti grazie al calcio e alla bella iniziativa della società di Falciano.

Nel servizio l'intervista all'influencer Letizia Petris e al Presidente della Folgore Mauro Duca

