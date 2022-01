MERCATO Folgore, ecco Docente: "Qui anche per Lepri, sono integro a 360°" Il centravanti ex Rimini, classe '83, viene dal Cattolica: col tecnico dei giallorossoneri ha già lavorato alla Fya Riccione.

Se fino a primavera era stata una trionfale cavalcata verso lo scudetto, nella sua seconda parte il 2021 non ha regalato troppe gioie alla Folgore. In attesa della ripartenza, i campioni di San Marino attualmente sono settimi a -17 dal Tre Penne capolista, che ha il doppio dei punti. Tre Penne guidato, guarda caso, dal capocannoniere Badalassi, l'anno scorso tra i protagonisti principali nelle fila di Falciano. Che comincia il mercato di riparazione intervenendo proprio davanti, con l'innesto di Emilio Docente. Centravanti classe '83 con tanto Rimini in un curriculum di altra categoria: 69 presenze e 5 gol in B, quasi 300 partite e 79 reti in 14 stagioni tra C1 e C2. Viene dal Cattolica, che lascia dopo 11 presenze e un gol nella Serie D in corso: e ora la Folgore e il campionato sammarinese, che lo ritrova dopo la parentesi lampo alla Fiorita nel 2016.

Lui invece ritrova Omar Lepri, DS ai tempi in cui era alla Fya Riccione e ora suo nuovo allenatore. "Ho scelto di venire qui anche perché c'è lui - spiega Docente - perché con Omar, oltre ad aver lavorato insieme, parliamo molto anche fuori dal campo. È una persona di cui mi posso fidare, voglio cominciare questa esperienza nel migliore dei modi. Mi hanno contattato molte società, però alla fine la Folgore ha prevalso per varie ragioni. Ho incontrato una società molto professionale e ambiziosa, che sa quello che vuole: è quello che cercavo".

Difficile dire quando potrà esordire, col campionato al momento bloccato causa covid: Docente, però, è già pronto. "Sono integro a 360° - dice l'attaccante - la prima fase della stagione l'ho fatta a Cattolica, dove stavo benissimo e ho giocato quasi tutte le partite. Oggi sono prontissimo a giocare fin da subito".

