FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Folgore, finale amaro: 8-0 Vesteralen

Senza pivot titolari e con le energie in riserva la Folgore cede di botto e chiude col passo indietro, un amaro 8-0 contro la più abbordabile del lotto, il Vesteralen. Avanti già dopo 34”, quando Grunnvoll riceve dentro da Thomas Aloyseous, fa valere il fisicone e infila il vantaggio. La Folgore subisce ma a sua volta si vede con Bernardi, che riceve il servizio di Pasqualini ma non riesce a inquadrare. Qui c’è l’episodio della possibile scossa col rosso diretto a Grunnvoll, reo di una protesta per un fallo non fischiato che l’arbitro non prende bene.

Fuori il pivot armadio e 2’ con l’uomo in meno per il Vesteralen, così la Folgore assedia: Pasqualini offre la palla del pari sia a Belloni che a Giardi, il primo non inquadra e il secondo, sempre da due passi, manca di forza per battere Haslevang. Nel mezzo invece il raddoppio annullato a Thomas Aloyseous, reo di una carica evidente su Geri. Ristabilita la parità numerica, il Vesterolen riprende a spingere: Halvorsen centra la traversa da lontano e va di slalom per Henriksen, fermato dal palo. E poi il tris di barre con Anders Jorgensen, il cui tiro deviato va ancora sul palo. Altro pari mancato di Zafferani – sull’incursione di Pellegrini, a mezzo servizio causa infortunio - e qui c’è davvero la sliding door, perché sulla conclusione di Halvorsen Geri s’inganna e apre la porta al bis.

La Folgore tiene fino a fine primo tento, provando a riaprirla con Belloni, che dopo il tiro rimpallato di Pellegrini carica e centra il palo, e con Giardi, la cui incrociata sbatte sul tuffo di Haslevang. Spirito non replicato nella ripresa, nella quale il massimo sono un paio di occasioni senza fortuna di Zafferani, E allora il Vesteralen, viceversa da subito in bombardamento, dilaga. Henriksen raccoglie la respinta corta di Geri su Halvorsen e dà il via all’allungo. Qui il protagonista diventa Berglann: sua la sassata dalla mancina del poker, poi manda sul palo l’assist di Julian Aloyseous e senza volerlo innesca la manina di Marius Jorgensen. E ancora Berglann prima combina di nuovo con Marius Jorgensen per imbastire il 6-0 di Anders Jorgensen e infine va di doppietta su uno scambio con Henriksen. Non c’entra nulla invece nel colpo di grazia norvegese firmato Julian Aloyseous, un tocco al volo su servizio di Anders Jorgensen sul quale scattano i titoli di coda.

