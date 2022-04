Folgore-Fiorentino 0-0: a reti bianche la sfida tra bomber

Alla vigilia le aspettative erano alte. Fedeli-Dormi-Docente: 17 reti in 3, Ben Kacem-Abouzziane-Castellazzi: 31 reti in 3. E invece, dopo un primo tempo al quale è mancato solo il gol, Folgore-Fiorentino si chiude con uno scialbo 0-0. Meglio la "banda Malandri in avvio: Ben Kacem scappa alle spalle di Piscaglia, Gueye è attento e chiude tutto. Poi è ancora il 28 rossoblu a lasciare sul posto Piscaglia e a provarci, Gueye respinge e salva i suoi. Risposta Folgore affidata a Fedeli: stop a seguire sul servizio di Sottile, Bianchi imita il collega e sbarra la strada. Si divora il possibile vantaggio, invece, Enrico Golinucci dopo la grande giocata di Garcia in fascia: l’ex Libertas cestina tutto di testa. Nel finale di frazione torna alla carica il Fiorentino: magata di Castellazzi sull'aggancio, mancino bloccato in due tempi da Gueye. Estremo difensore giallorossonero chiamato agli straordinari anche sul tiro a giro di Abouzziane, ben imbeccato dal solito Ben Kacem.

Primi 45 minuti scoppiettanti, nella ripresa i gol sembrerebbero assicurati. E invece i ritmi calano e le occasioni scarseggiano: Fedeli fa tutto alla grande, slalom nello stretto tra Filippi e Colagiovani ma il destro è strozzato e termina sul fondo. Proteste in casa Falciano quando Sottile chiede il rigore per un tocco con il braccio di Filippi ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco per il fuorigioco dubbio del 77. Alla Folgore mancano le forze, il Fiorentino è in debito di ossigeno nel finale e lo 0-0 - ora - è il risultato scritto e, forse, più giusto.