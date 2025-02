Folgore - Fiorentino. Guddo: "Abbiamo sprecato molto", Bottoni: "Cambiato mentalità e tattica nell'intervallo"

Le interviste

"Potremmo fare sicuramente di meglio, purtroppo è andata così, però sicuramente dobbiamo fare la mia colpa perché abbiamo sprecato molto, tante occasioni in cui avremmo dovuto chiudere la partita". Dopo il pareggio per 2-2 contro il Fiorentino, in una partita che la Folgore conduceva per 2-0 e in cui aveva anche parato un rigore, Samuele Guddo, portiere della squadra di Serravalle, esprime dispiacere per le tante palle goal non sfruttate. In chiave futura, però, si dice fiducioso: "Il nostro obiettivo è vincere i playoff, quindi lotteremo fino alla fine".

Lato Fiorentino, il difensore Luca Bottoni dice cosa sia cambiato tra primo e secondo tempo per dare il via alla rimonta: "È cambiata la voglia di raggiungere il risultato e abbiamo sistemato qualcosa a livello tattico. Abbiamo avuto delle difficoltà, come si sono viste, però siamo riusciti a rimetterci in sesto nella partita, ad aggiustare delle piccole cose e abbiamo raggiunto almeno il pareggio. Siamo riusciti ad abbassarci quando era il caso di abbassarci e ad andare a prenderli alti nelle loro ripartenze perché sono comunque una squadra molto veloce, che ci ha messo in difficoltà. Quello è stato, penso, lampante, però siamo stati bravi a recuperarla e ad aggiustare queste piccole cose".