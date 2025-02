CAMPIONATO SAMMARINESE Folgore - Fiorentino. Lasagni: "Rammarico per non averla chiusa", Tarini: "Puntiamo a rimanere in alto" I due allenatori commentano il pareggio maturato a Domagnano, nel 20° turno

Da un lato il dispiacere per non aver chiuso la partita nonostante le tante occasioni, dall'altro quello di aver cominciato male l'incontro e aver poi dovuto inseguire. Oscar Lasagni e Paolo Tarini commentano così, a fine partita, il 2-2 maturato a Domagnano nel 20° turno del Campionato sammarinese tra Folgore e Fiorentino, scontro diretto per il terzo posto che non ha visto prevalere nessuna delle contendenti.

"C'è molto rammarico perché abbiamo creato veramente tante occasioni da gol limpide - dice Lasagni, per la Folgore -. Per un certo verso è un bene, perché vuol dire che la squadra produce, però è già più di una volta che capita e dobbiamo essere più cattivi se vogliamo stare con quelli davanti, che è poi il nostro obiettivo".

Nel primo tempo molto bene, soprattutto sugli esterni, nella ripresa sembravano un po' finite le idee e la benzina...

"Beh, comunque c'è anche la squadra avversaria, che in questo caso è molto forte, è allenata molto bene, con degli ottimi giocatori che fanno girare la palla bene. Ci siamo un po' abbassati perché comunque sono stati bravi loro e nonostante questo abbiamo avuto ancora un paio di occasioni. C'è anche l'avversaria, il problema è che forse la dovevamo chiudere il primo tempo quando abbiamo avuto veramente tante occasioni".

Tarini, per il Fiorentino, vuole "guardare il bicchiere mezzo pieno", interessato soprattutto alla "prestazione in crescendo. Con i ragazzi, in settimana abbiamo provato qualcosa di diverso perché abbiamo alcune defezioni: dovendo cercare sempre di metterli nelle condizioni migliori di esprimersi, secondo me avevamo bisogno di cambiare qualcosa. Nel primo tempo ci siamo riusciti a tratti, a tratti meno, nel secondo siamo riusciti invece a mettere di più in gioco quello che avevamo preparato".

Ha visto una prestazione da terzo posto?

"Con i ragazzi stiamo facendo un certo tipo di percorso, dove ci porterà non lo so, però l'importante è che loro capiscano che questo percorso è importante per loro da un punto di vista di crescita. E poi alla fine vedremo se riusciremo a essere protagonisti così come vogliamo, perché non è necessario nascondersi, noi vogliamo essere lassù, in alto, fino alla fine. Non so se ci riusciremo, dipende da noi, però vogliamo giocare solo e esclusivamente per vincere".

