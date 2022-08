Sentiamo Giacomo Mainardi

Alla vigilia dell'esordio in Futsal Champions League contro il Loznica Grad, il capitano della Folgore Giacomo Mainardi punta sulle qualità offensive del gruppo: "Siamo una squadra offensiva che dovrà fare una partita difensiva. Loro terranno il gioco e noi cercheremo di trovare lo spiraglio giusto in contropiede, puntando sui nostri giocatorià di qualità come Bernardi o Chezzi".

Nel video l'intervista