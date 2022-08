COPPE EUROPEE Folgore Futsal, Mainardi: "Siamo squadra offensiva, cercheremo qualche spiraglio in contropiede"

Alla vigilia dell'esordio in Futsal Champions League contro il Loznica Grad, il capitano della Folgore Giacomo Mainardi punta sulle qualità offensive del gruppo: "Siamo una squadra offensiva che dovrà fare una partita difensiva. Loro terranno il gioco e noi cercheremo di trovare lo spiraglio giusto in contropiede, puntando sui nostri giocatorià di qualità come Bernardi o Chezzi".

Nel video l'intervista

