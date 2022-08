Oggi è il giorno della partenza per la Folgore Futsal verso la Svizzera, verso la prima esperienza dei giallorossoneri in Champions League. Domani è previsto l'arrivo a Berna. Il DS Edoardo Allasia ha parlato delle ambizioni e dei tanti cambi in rosa.

Nel video l'intervista a Edoardo Allasia, DS Folgore Futsal