CONFERENCE LEAGUE Folgore-Hibernians, Spighi: "Abbiamo dimostrato di giocarcela a viso aperto" Il centrocampista, tra i migliori dei suoi, loda la prestazione della squadra, sottolineando come abbia inciso la maggior preparazione fisica degli avversari.

Uno dei migliori in campo per la Folgore è stato il centrocampista Mirco Spighi, che loda la prova dei suoi e sottolinea come, alla lunga, abbia inciso la maggior preparazione fisica dei giocatori dell'Hibernians.

