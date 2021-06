MERCATO Folgore, il DS Mazza sugli assenti di Champions: "Bicchiarelli e Rosini ancora con noi" Domeniconi, Serafini, Pasolini, Bezzi, Nanni e Mattia Giardi salutano il club di Falciano. Sugli innesti di coppa: "Semprini e Fall prestiti secchi, su Di Addario valuteremo".

Nella lista Champions della Folgore spiccavano ben 9 assenze rispetto alla squadra che, un mese fa, ha conquistato lo scudetto. Del passaggio di Badalassi al Tre Penne si sa da tempo, sugli altri il direttore sportivo Matteo Mazza fa chiarezza: "Bicchiarelli e Rosini faranno ancora parte della squadra, gli altri ci hanno lasciato oppure hanno smesso. Loro li abbiamo salutati, confidiamo di averli sostituiti al meglio". Dunque è addio col difensore Nanni, coi centrocampisti Domeniconi, Bezzi, Mattia Giardi e Serafini - tornato al Gabicce - e con la punta Pasolini, che proseguirà in Italia. Tra i sostituti citati ci sono gli ex Murata Arrigoni e Fedeli, mentre per gli altri tre innesti di coppa il discorso è diverso: "Semprini e Fall sono in prestito secco - spiega Mazza - e siamo già d'accordo che torneranno a Pennarossa e Faetano. Su Di Addario faremo una valutazione alla fine di questa esperienza".

