Folgore in crisi, il Fiorentino sogna

La sconfitta nella finale di Coppa Titano ha lasciato il segno e la Folgore compromette anche il cammino nei play-off scudetto. La sfida con il Fiorentino si apre con il suggerimento di Piscaglia per Golinucci, diagonale bloccato dal portiere Bianchi. Episodio dubbio al minuto 26, quando Ben Kacem anticipa in area Sottile, per il direttore di gara è tutto regolare. Che non sia serata per la Folgore lo si capisce poco dopo la mezz'ora. La battuta di un calcio di punizione del portiere Mignani diventa un assist per Colagiovanni che non trova lo specchio della porta per una questione di centimetri. La supremazia della squadra di Malandri si concretizza al minuto 39 e lo fa con una magistrale azione del trio delle meraviglie. Suggerimento di Ben Kacem, velo di Abouzziane per Castellazzi che di prima mette il compagno di squadra davanti a Mignani. Abouzzianne salta l'estremo difensore avversario e deposita in rete il pallone del 1 a 0. La ripresa si apre con la prima vera palla gol della Folgore. Ci prova dal limite Fedeli con una conclusione appena a lato. Poco dopo, il centravanti di Omar Lepri libera Golinucci che potrebbe avanzare ma preferisce una una conclusione dalla distanza che trova la risposta di Bianchi. Il portiere del Fiorentino è attento e reattivo anche sulla punizione di Dormi. A due minuti dal termine, il raddoppio dei rosso-blu. Colagiovanni in profondità per lo scatto di Ben Kacem che salta Mignani e firma il 2 a 0. Il Fiorentino vince e mette una bella ipoteca sul passaggio del turno mentre i campioni in carica della Folgore sono ad un passo da una clamorosa eliminazione.