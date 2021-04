Folgore – La Fiorita chi sarà l'anti Tre Fiori?

Folgore – La Fiorita altra sfida ormai tradizionale per un calcio sammarinese sempre meno imprevedibile se consideriamo i nomi dei club che arrivano, negli ultimi anni, in fondo alle competizioni. Folgore e La Fiorita protagoniste indiscusse dell'ultimo decennio, dove il club di Montegiardino ha messo in bacheca 3 scudetti e 4 coppa titano, mentre la Folgore 1 scudetto e 1 coppa titano nell'anno d'oro 2014 – 2015 proprio con Nicola Berardi in panchina. Sfida particolare per il tecnico giallo/blu contro il suo vincente passato, ma soprattutto contro una Folgore in crescita esponenziale. I Rosso/Giallo/Neri hanno giganteggiato da quando è ripartito il campionato: 6 vittorie e 2 pareggi. Cancellando un inizio stagione davvero complicato anche a causa di diversi infortuni. La squadra del nuovo manager all'inglese Omar Lepri, recentemente nominato alla guida anche del mercato del club di Falciano, è cresciuta fino a raggiungere il terzo posto in campionato e la semifinale di coppa titano. Folgore senza lo squalificato Spighi, Fiorita al completo. Un match davvero interessante che non ha un vero e proprio favorito. Entrambe le squadre stanno benissimo. Si gioca questa sera ore 20.45 in diretta su San Marino RTV Sport, in streaming su web, diretta Facebook e in radio su Classic 103.2.