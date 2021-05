CAMPIONATO Folgore, La Fiorita e Tre Penne vanno in Europa Va in archivio la stagione 2020/2021 di Campionato Sammarinese. Sorride, ovviamente, la Folgore dopo il quinto Scudetto della sua storia mentre Libertas e Tre Fiori sono le grandi deluse. In Conference League ci sono La Fiorita e Tre Penne.

Un avvio disastroso, lo stop a causa della pandemia e poi una cavalcata trionfale verso lo Scudetto: la Folgore è campione di San Marino per la quinta volta nella sua storia. Dopo 6 anni Falciano torna a festeggiare in campionato e garantirsi l'accesso al mini-girone preliminare di Champions League che, con ogni probabilità, si giocherà nelle Far Oer tra poco meno di un mese. Le avversarie sono già definite: la Folgore, non testa di serie, affronterà il 22 giugno in semifinale una tra i padroni di casa dell'HB Torshavn ed i kosovari del Prishtina – l'altra è l'Inter Club d'Escaldes, squadra andorrana – con la speranza di giocarsi il passaggio del turno nella finale del 25. Due, su tutti, gli uomini chiave dei giallorossoneri: Imre Badalassi, capocannoniere con 13 reti segnate nei momenti decisivi, ed il tecnico Omar Lepri capace di dare un'impronta ad una squadra che in campionato, nel 2021, non ha mai perso. Il rovescio della medaglia è rappresentato da La Fiorita: 12 successi su 14 in regular season, miglior attacco e miglior difesa ma seconda classificata al termine di una stagione dominata. Ai ragazzi di Nicola Berardi è mancato il “killer instinct” nelle due finali con 0 reti in 240 minuti. La “consolazione” - se così si può dire – è rappresentata dalla sesta Coppa Titano messa in bacheca dai gialloblu che permette a Montegiardino di prendere parte alla Conference League, la nuova competizione voluta dalla UEFA. Probabilmente La Fiorita sarà testa di serie nel sorteggio, in vista del doppio confronto tra 8 e 15 luglio.

In Conference ci sarà anche il Tre Penne: i biancazzurri di Stefano Ceci hanno salvato l'annata conquistando il pass europeo – il nono nella storia di Città – grazie alla “finalina” per il 3°/4° posto contro la Libertas. Granata che, invece, sono una delle grandi deluse. Tanti investimenti che, però, non hanno portato all'agognato ritorno in Europa sfuggito negli ultimi 90 minuti. E quindi, Borgo Maggiore ha optato per una nuova rivoluzione: Mirco Papini non confermato, Mauro Montanari come Direttore Generale e Manuel Molinari nuovo DS. In attesa, ovviamente di conoscere il nome dell'allenatore. Stagione con più bassi che alti pure per il Tre Fiori, finalista di Coppa ma clamorosamente eliminata agli spareggi play-off dal Domagnano. I gialloblu ripartiranno ancora da Matteo Cecchetti per tornare subito nell'èlite del calcio sammarinese.



