Folgore-La Fiorita, Lasagni: "Al ritorno sarà 50/50". Ceci: "La Coppa è un obiettivo, così come il campionato"

Lo 0-0 dell'andata lascia tutto aperto tra Folgore e La Fiorita. Il tecnico giallorossonero - ex della partita - Oscar Lasagni ha analizzato così questo pareggio: "Abbiamo fatto entrambe una bella partita, con dei ritmi molto alti, difficile da vedere a San Marino. Noi quest'anno vogliamo raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato in due anni. L'obiettivo era il terzo anno di avvicinarci, di fare lo step per stare con le altre. Oggi ho avuto la conferma comunque di avere un bel gruppo, perché abbiamo supportato l'infortunio di Miori, che per noi è comunque un giocatore importante, chi è entrato l'ha fatto benissimo. Quindi teniamo viva la qualificazione e vediamo poi il ritorno. Quando si incontrano due squadre forti, è un 50/50, saranno gli episodi a determinare a favore di una o a favore dell'altra. Perché credo che nessuno prevarrà anche nella partita di ritorno potrà prevaricare sull'altra. Quindi sarà una partita tesa, perché comunque ci giochiamo tanto subito. E' un obiettivo nostro ed è un obiettivo loro la Coppa, quindi ci faremo trovare pronti"

Sulla stessa lunghezza d'onda l'allenatore gialloblu Stefano Ceci: "E' una partita dove non ci sono state grandissime occasioni da rete, dove probabilmente abbiamo avuto il pallino più noi, chiaramente, rispetto alla Folgore. Anche con delle buone trame, poi nelle zone importanti del campo non siamo riusciti ad avere quel guizzo, quella palla decisiva, quell'uno contro uno che magari si poteva portare a concludere in maniera più pulita. Però i ragazzi hanno fatto una buona partita, una buona solidità. Siamo in cammino, perché tutti gli anni comunque c'è da ricostruire"

Visti i cinque punti di penalizzazione, ovviamente in attesa del ricorso, la Coppa può rappresentare l'obiettivo principale per poter provare ad alzare un trofeo? "La Coppa è un obiettivo come il campionato. È chiaro che, ora come ora, con questa penalizzazione - noi speriamo, insomma, venga ridotta - la Coppa ha importanza, ha molta importanza. Però allo stesso modo ha importanza il campionato, perché non possiamo permetterci di perdere troppi punti per strada"