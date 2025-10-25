CAMPIONATO SAMMARINESE Folgore, Lasagni: "Era importante ripartire". Pennarossa, D'Alessadro: "Proveremo a correggere gli errori" Nel dopo partita la soddisfazione del tecnico Oscar Lasagni e la delusione del Pennarossa

"Era importante ripartire dopo, secondo me, una sconfitta immeritata in Coppa con la Fiorita e anche quella con il Tre Fiori, - ha detto Oscar Lasagni - quindi l'abbiamo presa col piede giusto, perché le partite diventano facili se le fai diventare facili, quindi sono stati molto bravi dopo due partite comunque tirate, siamo stati in ritmo alto e adesso siamo, credo, nel posto dove questa squadra deve stare con le prime 3-4 squadre perché i valori ci sono e speriamo di rimanere lì con gli altri". Il pareggio tra la Tre Fiori e il Tre Penne accorcia la classifica, diventa anche più bello così? "Sì, ma lo sapevamo che comunque basta poco per rientrare, l'importante è che le partite che devi vincere, le devi vincere. Quindi, tipo queste qui, come oggi, i valori ci sono in campo e vanno riconosciuti in campo. Il campionato è bello, è tosto, è difficile, perché comunque il livello è sempre più alto, giocare ogni tre giorni non è semplice e quindi adesso siamo lì e vediamo un pochettino di accorciare ancora di più già dalla prossima domenica".

Meglio il secondo tempo, la differenza fa anche la qualità, naturalmente, della squadra e dei giocatori? "Sì, sono d'accordo, - ha detto Marco D'Alessandro - intanto vanno fatti i complimenti alla Folgore perché hanno giocato una buona partita, ci hanno messo in difficoltà. Nel primo tempo noi secondo me siamo stati un po' troppo molli, nel secondo tempo abbiamo messo qualcosa in più, anche se la partita era già un po' compromessa però niente, questa è una battuta d'arresto, ma da qua ripartiamo. Abbiamo visto gli errori e proveremo a correggerli in settimana per pensare già alla prossima". Ecco, più un aspetto tecnico o mentale? "Entrambi, secondo me entrambi. Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, però secondo me è anche dovuto all'aspetto mentale, perché se entri in campo molle l'errore tecnico viene evidenziato, quindi dobbiamo correggere sicuramente entrambe le cose, entrambe le fasi".

