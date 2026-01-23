Folgore, Lasagni: "L'obiettivo 4° posto è alla nostra portata". Cosmos, Islamaj: "La classifica non rispecchia il nostro valore"

SRV_INT_ANGELO_LASAGNI_-_KATRIEL_ISLAMAJ_23012026

Ospiti di "Telestadio" il vice-allenatore della Folgore Angelo Lasagni e il centrocampista del Cosmos Katriel Islamaj, che analizzano le situazioni attuali delle loro squadre.

Queste le parole di Angelo Lasagni: "I nostri obiettivi e le nostre sensazioni sono molto buone. Abbiamo recuperato un po' di infortunati, ci siamo allenati bene, anche se c'è stata la neve. Il nostro proposito è vincere tutte le partite, a partire dalla prossima contro il Faetano, che si è rinforzato. Il nostro obiettivo è vincere perché puntiamo a un quarto posto che pensiamo che è nella nostra portata. Sappiamo che abbiamo un'ottima squadra e si può giocare questo obiettivo di campionato. Dopo il playoff sappiamo che possono essere ottimi o non ottimi. Lo vedremo quando inizieranno"

Della prima metà di stagione gialloverde ha parlato Katriel Islamaj: "Sinceramente la posizione in classifica non rispecchia il nostro valore. Però siamo fiduciosi, ci siamo rinforzati. Abbiamo passato dei mesi un po' difficili perché eravamo contati tra infortuni, squalifiche e chi è andato via. Ma siamo fiduciosi, siamo forti e ci dobbiamo credere. Con i miei compagni ne parliamo spesso, il problema secondo me non sono gli avversari ma la cosa più importante è la nostra concentrazione dal primo al novantesimo. Se facciamo quello che sappiamo fare e non becchiamo di concentrazione, possiamo giocarcela tranquillamente. Come abbiamo dimostrato."







