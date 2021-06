Folgore, Lepri: "Orgoglioso dei ragazzi. Semprini, Fall e Di Addario con noi anche in Conference"

Intervista a Omar Lepri

Il tecnico della Folgore Omar Lepri elogia la prova della sua squadra, rimasta in partita fino in fondo nella sfida di Champions contro il Prishtina: "Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto un lavoro eccezionale. Penso che il risultato sia giusto ma noi abbiamo dato veramente tutto, con gli attaccanti a fare da primi difensori e un portiere superlativo".

Lepri parla anche di mercato, tra Conference League e campionato che verrà: "Semprini, Fall e Di Addario saranno con noi anche in Conference, ve lo confermo. In più ci sarà qualche acquisto, anche in ottica prossima stagione: in mezzo al campo e davanti arriverà qualcosa".