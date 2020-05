CAMPIONATO Folgore, Marco Duca: "Preferirei giocare per puntare alla Champions League" La riunione con i presidenti di lunedì sera apre a due possibili scenari per il calcio sammarinese. Ne abbiamo parlato con il presidente della squadra di Falciano.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della stagione del calcio sammarinese. Chiaro che oramai non sarà possibile portare a termine le gare che restano per concludere il campionato, i due scenari che si stanno delineando sono ai due estremi. Il presidente della Folgore, Mauro Duca conferma le difficoltà per una ripresa. Il secondo scenario che si potrebbe verificare è quello che porterebbe alla sospensione del campionato e alla partecipazione di Tre Fiori, Tre Penne e Folgore alle coppe europee. Il numero 1 del club di Falciano non nega che, la possibile ripartenza con i play off, potrebbe rappresentare una formula giusta per concludere la stagione.

Sentiamo il presidente della Folgore Mauro Duca

I più letti della settimana: