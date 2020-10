Folgore, Mauro Duca: "Io sono qui per vincere non per arrivare secondo" Ospite di Tele Stadio il presidente della Folgore ha parlato degli obiettivi della squadra ed è tornato sulla questione calcioscommesse che ha portato esclusione del club di Falciano dalle coppe europee.

È un Mauro Duca diretto e molto chiaro quello che ha partecipato alla puntata di Tele Stadio. Il presidente della Folgore non si è nascosto ed ha parlato senza mezzi termine dell'obiettivo della squadra di Falciano per questa stagione. Il numero 1 della Folgore ha ricordato la bella vittoria conquistata in campionato contro i campioni in carica del Tre Fiori. Un successo che lancia le ambizioni della squadra di Falciano, ma non cancella l'esclusione dalle Coppe Europee arrivata per decisione della UEFA a causa della questione calcio scommesse.

