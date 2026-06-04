Folgore: Michael Ricci è il nuovo allenatore

Michael Ricci è il nuovo allenatore della Folgore. Ex tecnico della Juniores Nazionale della Sammaurese, Ricci prenderà il posto di Oscar Lasagni. Queste le sue prime parole, dal comunicato stampa del club di Falciano: “La Folgore è una società storica e ambiziosa. Ho accettato questa sfida perché ho percepito fin da subito grande voglia di crescere e costruire qualcosa di importante. Le sensazioni sono molto positive: sono orgoglioso di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo. Mi piace un calcio intenso, coraggioso e propositivo. Voglio una squadra organizzata, aggressiva nel recupero del pallone e con personalità quando lo ha tra i piedi. L’obiettivo è costruire una Folgore riconoscibile, che giochi con carattere, entusiasmo e spirito di sacrificio. Un altro obiettivo è dare continuità al buon lavoro fatto da chi mi ha preceduto e dalla società negli ultimi anni. Creare un gruppo forte e competitivo, capace di crescere durante tutta la stagione. Vogliamo essere protagonisti e riportare la Folgore a lottare per traguardi importanti, senza ossesione, lavorando ogni giorno con umiltà, ambizione e grande determinazione.”

