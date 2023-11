CAMPIONATO Folgore-Murata, Angelini: "Bene la vittoria, ma il secondo tempo...". Lasagni: "Manca mentalità, responsabilità mia"

Nel post-partita Beppe Angelini è soddisfatto per la vittoria del suo Murata ma dice "non possiamo rischiare così tanto in superiorità numerica". Oscar Lasagni, tecnico della Folgore, ringrazia i suoi per l'atteggiamento dopo il doppio rosso ma dichiara che "manca mentalità, bisogna cambiare".

