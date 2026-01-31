CAMPIONATO SAMMARINESE Folgore-Murata, De Nicolò: "Contento per il gol e per la vittoria"

Autore del gol decisivo il centrocampista della Folgore Giovanni De Nicolò: "Sono molto contento soprattutto che questa rete abbia portato la vittoria a casa per tutta la squadra, che era importantissimo. Queste sono partite difficili da portare a casa se non si indirizzano subito, quindi sono contento di aver dato un apporto positivo e che sia l'inizio di un cammino positivo verso il finale di stagione che è importante. Abbiamo fatto un paio di errori che poi abbiamo concesso dei gol, però l'importante è la reazione, sono molto contento della reazione della squadra, che ci sia d'aiuto, dai, diciamo, per le prossime partite".



