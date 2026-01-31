Folgore-Murata, Lasagni: "L'abbiamo resa difficile noi, ma contento per la reazione"

Si complimenta con i suoi per la prestazione e per la reazione il tecnico della Folgore Oscar Lasagni: "Si è resa difficile perché comunque l'abbiamo fatta diventare difficile noi, perché comunque credo che nell' dei due tempi abbiamo prodotto una grande quantità di occasioni da gol e di gioco, nelle uniche due sbavature abbiamo preso due gol. Nel girone di ritorno le partite sono così, perché comunque tutti si vogliono mettere in mostra per il campionato prossimo e diventano tutte difficili. Però credo che oggi, nonostante fossimo sotto 2-1 nel primo tempo, siamo rimasti in campo bene, non abbiamo buttato via la palla, abbiamo cercato di costruire azioni e il 3-2 ci sta abbastanza stretto. Abbiamo avuto un periodo coinciso con molti infortuni nello stesso reparto, non è per parlare di quelli perché ce li hanno tutti, però questa è una squadra che è stata costruita comunque veramente bene e sono contento. La società ha lavorato veramente bene anche a dicembre dove avevamo bisogno, specialmente in difesa, che eravamo magari un po' corti. Abbiamo preso Castorina, un ottimo giocatore, noi ce la vogliamo giocare fino alla fine, vogliamo stare più in là possibile e poi vediamo le altre cosa fanno".









