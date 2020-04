Folgore, Omar Lepri: "Lavoriamo a casa, ma ci manca il campo" La squadra del tecnico Lepri occupa il secondo posto in classifica nel Q1

Nel campionato sammarinese si cerca di lavorare da casa, utilizzando le tecnologie. Anche la Folgore sta percorrendo questa strada per cercare di non perdere totalmente la condizione. La squadra di Falciano al momento della sospensione del campionato occupava il secondo posto in classifica ed era in piena lotta anche per la Coppa Titano, come una delle quattro semifinaliste. La squadra di Omar Lepri lavora nella speranza di una ripresa dell'attività e poi del campionato.

Sentiamo l'allenatore Omar Lepri



