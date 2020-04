Folgore, Omar Lepri: "Mi piacerebbe concludere il campionato" Il tecnico della squadra di Falciano si augura un ritorno in campo, anche con modalità diverse per poter termine la stagione.

Seconda in classifica, semifinalista di Coppa Titano. La sosta forzata ha fermato la Folgore in un dei migliori momenti di forma. Non manca il rammarico come ci ricorda il tecnico della squadra di Falciano Omar Lepri. Tornare in campo è il desiderio di molti. L'obiettivo di concludere la stagione nel rispetto della sicurezza di tutti la priorità.

Un ritorno in campo potrebbe prevedere una modifica straordinaria nella formula del campionato. Un'ipotesi potrebbe anche essere dei play off a scontro diretto per accorciare i tempi. La Folgore sogna di tornare a vincere, magari proprio nel ventennale della storica prima partecipazione del club e del calcio del Titano alle Coppe Europee. Era il 2000, era la Coppa UEFA contro il Basilea.

Nel video l'intervista a Omar Lepri, allenatore Folgore

