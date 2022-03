CAMPIONATO Folgore-Pennarossa, tutto in 10 minuti: 1-1 ad Acquaviva Termina in parità il posticipo del sabato di campionato sammarinese: Docente porta avanti Falciano, Maioli pareggia per Chiesanuova qualche minuto più tardi. Il "Penna" è quinto con 32 punti, la Folgore insegue a quota 27.

Succede tutto nei primi dieci minuti tra Folgore e Pennarossa: i ragazzi di Omar Lepri partono forte, ma vengono subito ripresi dai biancorossi, con il punteggio che poi non cambierà più. Pronti via e Fedeli mette in mezzo per Docente che, appostato sul secondo palo, trova l’angolino e porta subito avanti la squadra di Falciano. Tempo due minuti e i giallorossoneri sono nuovamente dalle parti di Semprini: ancora Fedeli per Docente, la cui conclusione però è tutt’altro che precisa. Il Penna, falcidiato dalle assenze, non sta a guardare e anzi cerca subito di rimettere la sfida in parità.

Al 9’ arriva questa doppia occasione, ma in qualche modo la difesa della Folgore riesce a mettere in angolo. È proprio dal corner seguente che Chiesanuova colpisce, grazie a questo colpo di testa di Maioli, non trattenuto dall’esordiente Mignani. L’estremo difensore della Folgore viene chiamato in causa cinque minuti più tardi da questa conclusione centrale di Michelotti, bloccata senza troppi problemi. Alla mezz’ora la palla buona capita sui piedi di Tiboni, che non rende merito al suo passato in Serie A e sceglie la soluzione meno logica, sciupando tutto con un tentativo di scavetto. Dall’altra parte ci prova Dormi a rendersi pericoloso, ma il suo tentativo viene rimpallato dall’attenta retroguardia biancorossa.

Al 10’ della ripresa altra ghiotta occasione per la squadra di Andy Selva, con Ottaviani che però non riesce a concretizzare. Poi è Docente a scaldare i guanti di Semprini: l’ex di turno è attento e in tuffo blocca la sfera. Vicini all’ultima parte di gara Aluigi prova a scuotere i suoi, ma non riesce a centrare lo specchio. Al 38’ c’è spazio per le proteste della squadra di Lepri, che si vede annullare questo gol di Hirsch per fuorigioco. L’ultima palla da tre punti ce l’ha il Penna, che però non concretizza questo contropiede in pieno recupero.

Simon Pietro Tura



