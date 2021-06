Folgore-Prishtina 0-2

Una Folgore compatta resta in partita fino in fondo ma cede 2-0 al Prishtina, che accede alla finale del turno preliminare di Champions League: affronterà l'Inter Escaldes, vincente 1-0 sul Torshavn. Buona prestazione della squadra di Falciano, tenuta in gioco da un Alessandro Semprini capace di almeno quattro parate decisive. Entrambi i gol kosovari arrivano nella ripresa: subito dopo l'intervallo c'è il vantaggio di Endrit Krasniqi, nel recupero invece è Hoti a mettere i sigilli al successo.