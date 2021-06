CHAMPIONS LEAGUE Folgore - Prishtina apre la nuova Champions Martedì in Albania i campioni di San Marino sfidano quelli del Kosovo. Parte la nuova edizione del trofeo per club più importante d'Europa.

Nell'estate di Euro2020 c'è anche la Champions che riparte. Con i giocatori del Chelsea campione in carica impegnati nelle varie nazionali. La nuova edizione del trofeo per club più importante d'Europa riparte dall'Albania dove i campioni nazionali di San Marino, Andorra, FarOer e Kosovo sono impegnate nel girone preliminare di qualificazione. Saranno le sfide Folgore - Prishtina e HB - Inter Escaldes ad inaugurare la nuova edizione. Fischio d'inizio alle 20. La Folgore campione del Titano partirà domani mattina con volo charter da Rimini. Destinazione Tirana. Il covid ha spostato dalle FarOer all'Albania questa prima fase. La squadra di Falciano sarà in ritiro da questa sera. Il protocollo prevede tampone e poi la bolla del gruppo squadra. Nella lista UEFA sono 21 i giocatori a disposizione del tecnico Omar Lepri.

[Banner_Google_ADS]



Per la squadra di Falciano vera e propria rivoluzione rispetto al gruppo che ha partecipato al campionato, con 9 giocatori tra partenti e indisponibili. Tra le novità in vista della Champions Alessandro Semprini tra i pali, Fall in difesa e Federico Di Addario a centrocampo, sono tre dei rinforzi che dovrebbero rientrare poi nei club di appartenenza. Faranno parte del gruppo che giocherà la prossima stagione Nicholas Arrigoni a centrocampo e Eric Fedeli in attacco. La Folgore sfiderà i campioni del Kosovo del Prishtina. Sulla carta l'avversario più tosto. Si gioca all'Elbasan Arena. La vincente di questa semifinale affronterà nella finale di venerdì 25 giugno la vincente di HB - Inter Escaldes. Al turno successivo l'avversario saranno gli ungheresi del Ferencváros. Le squadre perdenti retrocederanno in Conference League. Per quanto riguarda gli avversari della Folgore, il Prishtina è al debutto in Champions League, dopo quattro partecipazioni consecutive in Europa League.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: