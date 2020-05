Folgore, Rosini: "Stupito dal livello del campionato sammarinese"

Roberto Rosini ha girovagato un po' per tutta la Romagna nella sua carriera. Partito da Rimini ha poi giocato anche in piazze importanti come Ravenna e Santarcangelo, oltre alla Sammaurese. Poi la prima avventura a San Marino con la maglia della Folgore. Il difensore giallorossonero è rimasto piacevolmente colpito dal livello del campionato.

Solo l'emergenza sanitaria ha fermato una Folgore in grande spolvero, seconda ed ancora imbattuta nel Q1: la voglia di tornare in campo è tanta. Per Rosini, grande protagonista della prima parte di stagione, le possibilità di chiudere il campionato ci sono. Ma, soprattutto, ci devono essere anche le condizioni per poterlo fare.

Nel servizio l'intervista a Roberto Rosini, difensore Folgore