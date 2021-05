CAMPIONATO Folgore, semifinale conquistata col brivido: 1-1 con il Murata Succede tutto in 2 minuti tra Folgore e Murata: i bianconeri passano in vantaggio con Pippi, 120 secondi dopo i giallorossoneri pareggiano con Badalassi e conquistano la semifinale grazie al miglior piazzamento. Ora la semifinale contro la Libertas.

Non basta un gran Murata per fermare la corsa della Folgore verso lo Scudetto: i bianconeri ci mettono cuore, grinta e cattiveria ma Falciano non è da meno, risponde con gli attributi e alla fine porta a casa un pareggio che vale come una vittoria. L'1-1 basta alla squadra di Omar Lepri per andare in semifinale, in virtù della miglior posizione in regular season. Ad Acquaviva il match è giocato ad alta intensità da una parte e dall'altra, mancano solo le occasioni: il Murata protesta per un possibile atterramento in area di Giulianelli, il direttore di gara lascia proseguire poi Bicchiarelli esce bene su Tomassini. Al tramonto del primo tempo due azioni in fotocopia: Pippi aspetta l'inserimento di Giulianelli che non ci arriva per pochissimo, sull'altro versante slalom speciale di Dormi che mette dentro ma la difesa bianconera riesce a sventare la minaccia.

Emozioni destinate alla ripresa: gran lavoro di Giulianelli che lascia sul posto Rosini e serve un cioccolatino a Salvatori. Il 2, però, arriva stanco e con il piede debole. Risultato: sfera sul fondo e Folgore graziata. Almeno fino al 63' quando il neo-entrato Fedeli resiste alla carica di due difensori, trova Pippi solo in area che batte Bicchiarelli e porta in vantaggio il Murata. In questo momento i bianconeri di Achille Fabbri sarebbero qualificati ma, nemmeno il tempo di esultare, che la Folgore ristabilisce la parità: verticalizzazione di Sottile, Badalassi anticipa Benedettini in uscita e lo supera con un pregevole pallonetto che termina la propria corsa in fondo al sacco. 1-1, Folgore virtualmente in semifinale e tutto da rifare per il Murata. La stanchezza ed i 3 infortuni si fanno sentire: Benedettini rischia il “patatrac” sul pressing del solito Badalassi, rimpallo e palla che esce per questione di centimetri. L'estremo difensore bianconero si riscatta respingendo il destro dal limite di Dormi mentre non potrebbe nulla sulla sassata di Badalassi al 90' che si stampa sulla traversa – forse oltrepassando pure la linea di porta - e regala un'ultimissima chance al Murata. Giulianelli, però, incrocia troppo con il mancino e la Folgore può festeggiare. Testa alla Libertas per il penultimo atto di questo emozionante campionato.

