CALCIOMERCATO Folgore, si rinnovano le fasce: ecco Battistini e Fabbri per la difesa. E c'è Borasco in porta

Folgore, si rinnovano le fasce: ecco Battistini e Fabbri per la difesa. E c'è Borasco in porta.

Il calciomercato della Folgore riparte da tre innesti: un giovane portiere e una nuova coppia di terzini. Tra i pali arriva dalla San Marino Academy Fabio Borasco, che va a completare un reparto composto già da Mirko De Angelis e Angelo Russo. In difesa, i nomi per le fasce sono Manuel Battistini e Diego Fabbri. Classe 1994, capitano della Virtus fino alle due gare di Conference League e con 57 presenze in Nazionale sammarinese, Battistini è un innesto di esperienza e qualità sulla destra, mentre sulla sinistra arriva un 23enne come Fabbri, reduce dall'esperienza con il San Giovanni.

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