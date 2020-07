Folgore, si riparte tra conferme e "incognita" Europa League

Quattro mesi di nulla, tv e divano, fatta eccezione per qualche allenamento individuale qua e là. Ora finalmente si torna sul rettangolo verde per la ripresa degli allenamenti. Dopo Tre Fiori e Tre Penne, è toccato anche alla Folgore protagonista sul campo di Dogana in vista dell'impegno nel turno preliminare di Europa League del prossimo 20 agosto. Partecipazione alle Coppe Europee ancora in dubbio per i giallorossoneri, che sono sotto osservazione dalla UEFA e dovranno aspettare il responso della prossima settimana per avere il definitivo via libera.

Oltre 20 i giocatori convocati dal tecnico Omar Lepri con la Folgore che ha adottato la linea della continuità. Tutti confermati tranne il terzino Francesco Sartori, passato alla Libertas, e ancora nessun nuovo arrivato con solo qualche giovane di prospetto per rinfoltire una rosa già competitiva. Il mercato, però, può sempre riservare delle sorprese.

Nel servizio l'intervista a Matteo Mazza, DS Folgore