FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Folgore, Spada: "Reagito da grande squadra alla batosta dell'esordio" Ad amareggiare il tecnico sono la squalifica di Chezzi e l'infortunio di Pellegrini: entrambi salteranno l'ultima col Vesteralen.

"Sono contento della risposta dei miei giocatori, abbiamo reagito da grande squadra alla batosta dell'esordio". Così il tecnico della Folgore Futsal Massimiliano Spada dopo la bella prova dei suoi contro il Minerva. L'unico rammarico è per la squalifica di Chezzi e per il ko di Pellegrini, che salteranno l'ultima col Vesteralen: "Saremo in emergenza ma sono convinto che faremo ancora un'ottima prestazione".

