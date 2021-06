COPPE EUROPEE Folgore, Spighi: "Qui per giocarci le nostre carte" Il centrocampista è stato premiato per il gol più bello dell'ultimo campionato sammarinese: "Ripeterlo su un palcoscenico di questo tipo sarebbe meraviglioso".

Dopo tanta Serie C - e anche qualche presenza in B con la Spal - per il centrocampista della Folgore Mirco Spighi è tempo anche di esordio in Champions League. "Siamo qui per giocarci le nostre carte" commenta Spighi, autore di quello che è stato votato come gol più bello dell'ultimo campionato sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: