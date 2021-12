CAMPIONATO Folgore-Tre Fiori non si sblocca: è 0-0 a Fiorentino Termina a reti inviolate il big match della 12^ di Campionato Sammarinese. Tante occasioni da una parte e dall'altra ma nessun gol: il Tre Fiori sale a quota 22 punti in classifica, la Folgore va a 16.

La solida difesa della Folgore ha la meglio sull'attacco frizzante del Tre Fiori – media di quasi 3 gol a partita – e quello che ne viene fuori è uno 0-0 che non accontenta nessuna delle due. Meglio i gialloblu in avvio: Gjurchinoski con il destro, Gueye si oppone alla grande. Falciano risponde con il duo Fedeli-Hirsch: serie di scambi tra il 10 e il 14, quest'ultimo anticipa il difensore e calcia chiamando Aldo Simoncini alla risposta. Del “trio delle meraviglie” di Lepri manca Dormi che si accende al tramonto del primo tempo, cross in mezzo e ancora Hirsch arriva prima di tutti non inquadrando lo specchio della porta. L'ex Pennarossa è il più attivo, raccoglie il cross di Fedeli ma sfiora il palo alla sinistra di Simoncini.

Ripresa. Tre Fiori all'arrembaggio: stop e traversone di D'Addario, Ciccione si divora il possibile vantaggio spedendo fuori di testa. Stessa sorte per Ferraro che si fa trovare pronto sul servizio di Gjurchinoski ma dà solamente l'illusione del gol ai tifosi di Fiorentino. Sull'altro versante Castagnoli entra al posto dell'infortunato Aldo Simoncini e risponde presente sul mancino velenoso di Dormi indirizzato all'angolino. E' l'ultima emozione di un match tra due formazioni – Folgore e Tre Fiori – sicure protagoniste fino all'ultimo.

