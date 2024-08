Sentiamo Matteo Prandelli e Michele Nardi

Ha timbrato all'esordio in maglia Tre Fiori Matteo Prandelli, arrivato in estate dal Cosmos e già protagonista con gol e fascia da capitano. Decisione, quest'ultima, condivisa con il portiere Michele Nardi che fa i complimenti al gruppo per la vittoria contro la Folgore.