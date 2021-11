CAMPIONATO Folgore-Tre Penne sfida di cartello del 10° turno Classifica alla mano spicca anche Pennarossa-Murata, La Fiorita di nuovo contro il Faetano

Reduce dal doppio inciampo tra campionato e Coppa, il Tre Penne capolista chiude una settimana senza gioie con un sabato tutt'altro che tranquillo: per i biancazzurri c'è la sfida di cartello del turno contro la Folgore, partita piano, ancorata a metà classifica ma pur sempre campione in carica. Una mancata vittoria potrebbe ridare la vetta – solitaria o in compagnia – alla Fiorita. Che a distanza di tre giorni ritrova un Faetano in salute in campionato – due vittorie e due pari – ma appena liquidato per 3-0 nell'andata dei quarti di Coppa Titano. Anche qui si parla di sabato, che mette in vetrina il meglio della decima giornata. Compreso l'incrocio tra il Pennarossa, terzo, e il Murata, sesto e imbattuto da sei partite (4 delle quali vinte). Nel buco di classifica tra le due contendenti, pronte al sorpasso o all'allungo su chi non dovesse spuntarla, ci sono, appaiate al quarto posto, Libertas e Tre Fiori: domenica, Borgo cerca il terzo successo in fila contro un Fiorentino che ha vinto una volta nelle ultime 7, mentre sabato i gialloblu sono, per la seconda volta consecutiva, contro un fanalino di coda. Stavolta l'avversario è il Cailungo, sempre affossato a quota 1 a braccetto col Cosmos, che invece, domenica, affronta un San Giovanni reduce da due X e due ko. Stesso ruolino della Juvenes/Dogana, impegnata, anche lei domenica, contro la Virtus, in cerca di riscatto dopo la sconfitta con la Libertas. Riposa il Domagnano, che dunque non potrà capitalizzare l'onda lunga del 2-0 di Coppa col Tre Penne.

