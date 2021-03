CAMPIONATO Folgore tutta sostanza, anche il Tre Penne s'inchina per 1-0 È il terzo consecutivo per la squadra di Lepri, che scala la classifica: basta il rigore di Dormi.

7 partite, 4 gol fatti, 10 punti in classifica, roba da record. La Folgore è l'apoteosi della concretezza e per la quarta volta consecutiva esce senza reti incassate, imbrigliando pure un Tre Penne che in media ne faceva tre a turno e che mai, sin qui, era andato in bianco. Così basta il rigore di Dormi perché entrambe riprendano esattamente da dove avevano lasciato: per la Folgore terzo 1-0 in fila e aggancio a Virtus e 5° posto, mentre per il Tre Penne cade di nuovo e perde terreno dalle capolista La Fiorita e Libertas, ora a +6.

[Banner_Google_ADS]

Subito angolo di Gai e spizzata di Chiurato a innescare Genestreti, che non è punta e si vede. Anteprima di un primo tempo marcato Tre Penne, che s'affida quasi in toto ai lanci per le sponde di Chiurato. L'altra arma principale è Ceccaroli, protagonista delle occasioni principali: sulla sventagliata di Lombardi sforna un volante che dà solo l'illusione del gol, su uno dei tanti appoggi di Chiurato invece va di prima e scheggia il palo esterno.

Fino al calar della frazione la Folgore sta tutta nella verticale di Rosini per Piscaglia, anticipato in spaccata da Migani. Non pervenuto il duo d'attacco, che però, al primo acuto, va dentro: Dormi per la fuga di Badalassi, che può solo rientrare e, nel farlo, incappa nello sgambetto di Genestreti. Rigore tanto regalato quanto netto, dal dischetto Dormi s'iscrive a tabellino per la prima volta in stagione.

Basterà, perché il Tre Penne apre la ripresa con l'incursione di Pieri – troppo molle al tiro per beffare Bicchiarelli – ma poi sparisce. La Folgore si limita a controllare e, di tanto in tanto, si presenta a concludere. Badalassi e Dormi ci provano dal limite, Migani prima blocca facile facile e poi respinge in tuffo. L'estremo biancazzurro è di nuovo chiamato a opporre i guanti da Bernardi, quando siamo ormai al 95°. Resta ancora un minuto, nel quale il Tre Penne torna a materializzarsi per l'ultima azione della partita: Semprini crossa, Pieri fa la sponda e Chiurato ha sul destro il pallone del pari, spedito nella rete dietro la porta. Nient'altro, triplice fischio e tre punti alla Folgore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: