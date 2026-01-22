CAMPIONATO SAMMARINESE Folgore-Virtus, Bizzotto: "Gara condotta bene". Lasagni: "Il pari ci stava stretto"

La Virtus mantiene la vetta col 2-1 sulla Folgore e il tecnico Luigi Bizzotto è soddisfatto della prova dei suoi: "È stata una partita condotta bene, secondo me, anche nel primo tempo abbiamo fatto delle buone cose. Non riusciamo ultimamente a sfruttare le occasioni che ci creiamo e, chiaramente, tenendo il risultato in bilico c'è la possibilità anche di prendere un gol come abbiamo preso alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo è vero che la Folgore è partita forte, però so io sono molto contento di come abbiamo condotto anche fino al nostro secondo gol. Dopo chiaramente la nostra è una squadra che sa difendersi, sa portare a casa il risultato, che non era assolutamente facile perché abbiamo affrontato una buona squadra".

Per contro, l'allenatore della Folgore Oscar Lasagni ritiene che anche un pareggio sarebbe stato troppo poco per i suoi ragazzi: "Credo che abbiamo fatto una grandissima partita, giocando alla pari e onestamente forse meritavamo il vantaggio noi perché abbiamo avuto due o tre occasioni con Pancotti e due o tre palle buone, concedendo due cross. A parte l'ultima azione, mi pare con Scappini, l'ultima palla su rinvio del portiere, ma eravamo già sbilanciati. Credo che già con il pareggio sarei andato a casa scontento, però questo è il calcio, loro sono bravi, hanno giocatori di esperienza e al minimo errore ti puniscono, però credo che noi siamo usciti molto rafforzati a questa partita. Speravamo oggi di poter vincere la partita per poterci agganciare alle prime perché comunque nel girone di ritorno tutti possono perdere punti con tutti, diventa difficile. Cercheremo di migliorare dove oggi abbiamo sbagliato, anche se ai ragazzi faccio fatica a trovargli un appiglio se non in quelle due disattenzioni sulle marcature, su due cross molto, molto leggeri, però hanno fatto una partita perfetta, hanno giocato uomo contro uomo tutto campo e ho visto giocatori veramente bravi".

