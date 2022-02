CAMPIONATO Folgore-Virtus sfida di cartello, testacoda per Tre Penne e La Fiorita I nervoerdi devono consolidare il quarto posto, le prime due affrontano le ultime della classe. Tre Fiori col San Giovanni.

Testacoda e sfide cruciali per la lotta per il quarto posto, questi i temi del 22° turno. Cominciando dall'alto, sabato vede prima e seconda affrontare le squadre che stanno all'opposto della graduatoria. Reduce da un pari in due gare, il Tre Penne capolista ha l'occasione per ripartire contro il disastrato Cosmos. Ultimo con 3 punti – 36 in meno dei biancazzurri – nessun successo a referto e 39 gol incassati, tanti quanti i punti in classifica dell'avversario. Situazione simile per La Fiorita, scesa a -7 dopo il ko infrasettimanale e attesa dalla penultima del lotto, una Juvenes Dogana rabbuiata dalla cinquina incassata dal Fiorentino. Calendario in aiuto pure per il Tre Fiori terzo, viceversa in campo domenica contro il San Giovanni, attualmente ultima tra le qualificate ai playoff. Entrambe devono sfatare il tabù vittoria: i gialloblu vengono da tre pareggi, le pantere sono senza successi da sei turni.

Col bottino pieno il Tre Fiori allontanerebbe il plotone delle inseguitrici, visto il riposo della Libertas quinta e un paio di scontri diretti nella lotta al quarto posto. Dopo il colpaccio di giovedì lo occupa la Virtus, chiamata alla partita più interessante del fine settimana: domenica c'è la Folgore, in altalenante rincorsa e distante 5 lunghezze. I campioni in carica possono contare su un Docente partito con due gol in tre presenze, i neroverdi invece, oltre allo scalpo dei gialloblu, sono forti di una striscia di 7 risultati utili, tra pre e post sosta.

Tante le squadre che, in caso di successo della Folgore, potrebbero avvicinare il quarto, ultimo posto utile per saltare il primo turno playoff. Due di queste si incrociano sabato: il Pennarossa, distante 4 punti dalla Virtus, affronta il Fiorentino, che col trio d'attacco Abouzziane-Ben Kacem-Castellazzi ha vinto le ultime tre partite, con 11 gol segnati, e sta due lunghezze più sotto. Poi il Faetano, appaiato ai rossoblu a quota 22 e impegnato domenica nella sfida da metà classifica col Domagnano. E subito sotto c'è il Murata, fresco di ritorno al successo e che sabato incontra il Cailungo, che per rientrare nei playoff deve ricucire 4 punti sul San Giovanni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: