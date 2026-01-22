Folgore-Virtus, Zenoni: "Partita sofferta, vittoria di squadra"

L'intervista a Matteo Zenoni

Tra i principali protagonisti del successo della Virtus sulla Folgore c'è l'ala Matteo Zenoni, ispiratore del gol del vantaggio e autore di quello decisivo: "È stata una partita sofferta contro una squadra forte. È stata una vittoria di squadra, tutti abbiamo fatto una gran partita, quindi ce la siamo meritati. Sabato ha fatto due grandi assist, infatti ha fatto una gran partita pure lui, però ripeto, è stata una vittoria di squadra, che ci siamo meritati. Quando dovevamo soffrire abbiamo sofferto, non abbiamo attaccato. Siamo stati bravi e è stata una bella partita. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati un po', comunque poi nell'inerzia della partita ci sta che ci siano dei momenti in cui ti abbassi, però penso che abbiamo reagito bene. Sono stati anche momenti in cui abbiamo attaccato forte, in cui l'abbiamo messa lì. Abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene".







