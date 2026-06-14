Football is Inclusion, Lepri: "Gli allenatori devono diventare sempre più competenti quando si parla di inclusione"

Nella serata organizzata dall'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio è stato premiato il Disability Football Manager della FSGC Fabio Lepri, responsabile del progetto "Football Is Inclusion" : "Il premio non è per me, il premio è per il progetto e quindi per tutto lo staff che ha lavorato e che lavora a questo progetto. Ci tengo a dire che quando si parla di inclusione si rischia sempre di parlare solo ed esclusivamente del ragazzo o delle persone con disabilità. Nel nostro caso parliamo di dare la possibilità a tutti di giocare, quindi compreso il ragazzo con disabilità, ma per fare questo serve che gli allenatori siano competenti, molto competenti. E siccome stiamo lavorando per questo, attraverso studi, anche attraverso ricerche scientifiche di un certo tipo, per andare nella direzione di crescere il movimento bisogna che questa platea diventi ancora più competente"

In questi progetti quali sono ovviamente le difficoltà, ma quali sono poi le soddisfazioni? "Le difficoltà sono quelle di far capire al movimento l'importanza di quello che si fa da un punto di vista culturale e tecnico. Le gratificazioni sono quelle di - al di là del rapporto con i ragazzi e con le famiglie, che è una gratificazione immediata - vedere un po' alla volta che le cose cambiano in meglio. E questo è un percorso lento, però la gratificazione sta appunto nel vedere questi piccoli miglioramenti un po' alla volta".













